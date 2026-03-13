Barcellona, numeri sulle maglie speciali in Champions: al Camp Nou con un carattere inclusivo

La sfida di Champions League tra Barcellona e Newcastle, in programma mercoledì allo Spotify Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale (ore 18:45), porterà con sé un messaggio che va oltre il calcio. Per l’occasione, i numeri sulle maglie dei giocatori blaugrana saranno realizzati con un carattere tipografico speciale ideato da Anna Vives, giovane artista con sindrome di Down.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione FC Barcelona insieme alla Fondazione UEFA e alla Fondazione Itinerarium, all’interno delle attività di sensibilizzazione legate alla Giornata internazionale della sindrome di Down, celebrata il 21 marzo. Si tratta della prima volta che questo font inclusivo viene utilizzato in una partita di Champions League.

Il carattere, chiamato “Anna”, nasce da un progetto avviato nel 2011 e completato nel 2012, quando l’alfabeto disegnato da Vives è stato digitalizzato e reso utilizzabile su qualsiasi supporto. L’obiettivo è diffondere valori come inclusione sociale, lavoro di squadra e valorizzazione delle capacità individuali delle persone con disabilità intellettive. Nel corso degli anni il font ha avuto grande diffusione, superando i 15 milioni di download in oltre 80 Paesi. Oltre al Barcellona, verrà adottato anche da altri otto club internazionali tra Europa, America Latina e Sudafrica.



Anna Vives sarà presente allo stadio per assistere alla partita insieme alla sua famiglia e verrà accolta dal vicepresidente del club Rafael Yuste e dalla direttrice della Fundació Barça Marta Segú. L’iniziativa sarà replicata anche nella Women’s Champions League, nel ritorno dei quarti tra Barcellona e Real Madrid previsto il 2 aprile, sempre al Camp Nou.