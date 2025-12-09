Amorim: "L'obiettivo è costruire una mentalità che ci porti a ottenere 20 vittorie di fila"

Il Manchester United di Ruben Amorim ha conquistato una netta vittoria per 4-1 in casa del Wolverhampton, un risultato maturato dopo una prestazione convincente soprattutto nella ripresa. Eppure il primo tempo non era terminato come i Red Devils avrebbero voluto: al gol iniziale di Bruno Fernandes, infatti, aveva risposto nel recupero Bellegarde, riportando il punteggio in parità..

Amorim, nel post-partita, ha spiegato che nonostante quella battuta d’arresto inattesa, la squadra aveva la sensazione di poter riprendere il controllo nella seconda metà: "Abbiamo giocato bene per gran parte del match. Dopo il nostro gol ci siamo un po’ disuniti e loro ne hanno approfittato, ma rientrando in campo si percepiva chiaramente che eravamo lì per vincere".

Il tecnico portoghese ha comunque sottolineato la necessità di correggere alcuni meccanismi difensivi: "Dobbiamo essere più attenti quando abbiamo il controllo totale della gara. Eravamo vicini al raddoppio, e invece abbiamo rimesso tutto in discussione. La reazione, però, è stata eccellente". Sul discorso all’intervallo, Amorim ha chiarito che non c’erano questioni tattiche da rivedere: "Stavamo dominando, ma senza riuscire a segnare. Ho chiesto solo più precisione e concentrazione sui dettagli, perché questi tre punti erano fondamentali". Parole di elogio anche per Mason Mount, tornato al gol: "Non conta solo la rete, ma il modo in cui interpreta il gioco. È completo, lavora duro e capisce quando deve partire dalla panchina".

Infine, un messaggio chiaro sul futuro: "Dobbiamo costruire continuità. L’obiettivo è arrivare a una mentalità da venti vittorie di fila. Ogni allenamento e ogni partita devono portarci in quella direzione".