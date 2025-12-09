Manchester United, Amorim loda il giovane Heaven: "Ha un futuro importante davanti"

Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, ha voluto mettere in evidenza la prestazione del giovane difensore Ayden Heaven dopo il brillante successo per 4-1 sul campo del Wolverhampton. Il diciannovenne, schierato titolare nel consueto assetto a tre con Luke Shaw e Noussair Mazraoui, ha confermato i progressi mostrati negli ultimi mesi, guadagnandosi i complimenti pubblici dell’allenatore.

In conferenza stampa, Amorim ha espresso grande soddisfazione per la prova complessiva della squadra, soffermandosi poi sul contributo del talento inglese: "Sono orgoglioso di tutti, ma Ayden ha dimostrato ancora una volta di avere un futuro importante davanti a sé. È un giocatore difficile da superare, molto rapido nell’adattarsi al ruolo centrale. Non è semplice per lui ma ha risposto alla grande". Il tecnico ha evidenziato anche le qualità del difensore in fase di possesso: "Mi è piaciuto molto come ha gestito il pallone. È un aspetto in cui sta crescendo e oggi si è visto".

Heaven, sostituito al 69' da Leny Yoro dopo una prestazione di grande concentrazione, sta vivendo una stagione di attesa e costruzione: nelle settimane in cui non è stato chiamato in causa ha continuato a giocare con l’Under 21 per mantenere ritmo e condizione. Ai microfoni di MUTV, il giovane difensore ha raccontato il suo percorso con maturità: "Ho dovuto essere molto paziente. Ora sento che il mister ripone più fiducia in me e ogni volta che scendo in campo percepisco i miei progressi. Voglio continuare a crescere e dimostrare ciò che valgo". Heaven ha poi sottolineato l’importanza del successo di Wolverhampton per il morale del gruppo: "Stiamo bene e questa vittoria ci dà ulteriore fiducia in vista delle prossime sfide".