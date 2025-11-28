Rui Costa replica a Joao Felix: "Fosse dipeso da noi sarebbe al Benfica già da tre anni"

Rui Costa, presidente del Benfica, ha risposto alle dichiarazioni di Joao Felix. L'attaccante portoghese in un'intervista rilasciata a Sport TV ha ammesso il suo desiderio da tre anni di tornare nel suo club del cuore. Desiderio evidentemente non ricambiato. E in merito il numero uno delle aguias ha dichiarato:

"Mi dispiace molto che João abbia detto una cosa del genere. Anche per lui. Se dipendesse dalla volontà del Benfica ... da quello che il Benfica ha messo sul tavolo per portarlo a Lisbona... sarebbe al Benfica già da tre anni, non quest'estate, ma tre anni fa. Non voglio soffermarmi troppo su questo aspetto perché rispetterò sempre moltissimo João, è un giocatore cresciuto in casa, un ragazzo allenato da noi, ho il massimo rispetto e affetto per lui, spero che un giorno possa indossare la maglia del Benfica. Mi dispiace davvero, per lui, che abbia fatto quelle dichiarazioni. Dovrà dire cosa significa per lui che una squadra o un club faccia tutto o non tutto per portare a casa un giocatore. In questi tre anni: Chelsea, Barcellona, ​​Milan e ora l'Arabia Saudita lo hanno voluto più del Benfica. Probabilmente sì".