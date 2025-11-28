LaLiga, Getafe di misura sull'Elche. Azulones in zona Europa
Successo del Getafe nell'anticipo del 14° turno de LaLiga. Di seguito il tabellino della partita, il programma della giornata e la classifica:
GETAFE - ELCHE 1-0
RETE: 56' Arambarri
GETAFE (4-4-2): Soria; Nyom (65' Rico), Djene, Duarte, Kiko Femenia (80' Javier Munoz); Iglesias Sanchez, Milla, Arambarri, Alex Sancris (80' Kamara); Mayoral, Liso. All. Bordalas.
ELCHE (4-4-2): Pena; Nunez, Affengruber, Petrot, Fort (64' Pedrosa); Diangana (46' Mendoza), Febas, Neto (61' Aguado), Valera (72' Santiago); Rodriguez, André Silva (72' Mir). All. Sarabia.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna
Barcellona - Alavés
Levante - Athletic
Atlético Madrid - Oviedo
Real Sociedad - Villarreal
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
CLASSIFICA
1. Real Madrid 32
2. Barcellona 31
3. Villarreal 29
4. Atlético Madrid 28
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20
8. Athletic 17
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 12
17. Osasuna 11
18. Girona 11
19. Levante 9
20. Oviedo 9
MARCATORI
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
8 reti: Lewandowski (Barcellona)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcellona)
