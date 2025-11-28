Ligue 1, il Rennes vola in zona Champions. I bretoni espugnano Metz
Il Rennes vince sul campo del Metz nell'anticipo della 14ª giornata di Ligue 1 e si porta momentameamente in zona Champions. Di seguito il tabellino della partita, il programma della giornata e la classifica:
METZ - RENNES 0-1
RETE: 22' Rongier
METZ (4-2-3-1): Fischer; Colin, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré (76' Mbaye); Traoré (88' Abuashvili), Deminguet (75' Touré); Sabaly (19' Asoro), Hein, Tsitaishvili; Sané (76' Bokele Mputu). All. Le Mignan.
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudial, Jacquet, Brassier (62' Blas); Frankowski (62' Merlin), Camara, Rongier, Cisse (62' Rouault), Tamari; Lepaul (76' Meite), Embolo. All. Beye.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Rennes 24
5. Lille 23
6. Strasburgo 22
7. Lione 21
8. Monaco 20
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)