Toni Freixa: "Se Lamine Yamal fosse mio figlio, gli direi che non è bravo come dicono"

Toni Freixa, ex dirigente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni del Chiringuito e ha colto l'occasione per dire la sua su Lamine Yamal, esortando il giovane campione a mantenere i piedi per terra:

"Se Lamine fosse mio figlio, gli direi che non è bravo come dicono. Continua a lavorare sodo e non credere a niente di quello che hai sentito. Concentrati solo sul calcio. Sarò schietto. Se Lamine ha qualche problema da risolvere, dobbiamo aiutarlo. Ipoteticamente, se si arriva a un punto in cui questo problema non può essere gestito, non è la fine del mondo, il Barcellona continuerà (senza di lui, ndr). Non scarto nessuna ipotesi pensando al mio club. Qualsiasi giocatore è di passaggio, ciò che conta è il Barça".