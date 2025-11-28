Tra Gladbach e Lipsia gode... il Bayern Monaco. Il bavaresi domani possono allungare
Il pari fra Borussia Monchengladbach e Lipsia fa felice il Bayern Monaco che domani avrà la possibilità di portare il vantaggio sul +8. Prosegue il momento positivo per il Gladbach, 10 punti nelle ultime 4 partite e situazione di classifica decisamente migliorata rispetto al terribile inizio. Di seguito il tabellino della partita, il quadro della 12ª giornata di Bundesliga e la classifica aggiornata:
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LIPSIA 0-0
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop (83' Friedrich), Reitz, Engelhardt, Neuhaus (73' Reyna), Netz; Honorat (90' Kleindienst), Tabakovic (73' Machino). All. Polanski.
LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku (90' + 1 Klostermann), Orban, Lukeba, Raum; Schlager (66' Banzuzi), Seiwald, Baumgartner; Diomande, Harder (82' Gomis), Nusa (66' Bakayoko). All. Werner.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli
Werder Brema - Colonia
Hoffenheim - Augsburg
Union Berlino - Heidenheim
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 31
2. Lipsia 26
3. Bayer Leverkusen 23
4. Borussia Dortmund 22
5. Stoccarda 22
6. Eintracht Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Union Berlino 15
9. Werder Brema 15
10. Colonia 14
11. Friburgo 13
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Augsburg 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St. Pauli 7
17. Mainz 6
18. Heidenheim 5
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach)