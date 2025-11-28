Guardiola sul futuro di Bernardo Silva: "È qui da 9 anni, desidero solo il meglio per lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato del futuro di Bernardo Silva. Il capitano del Manchester City è in scadenza di contratto. Il tecnico ha fatto sapere di non aver ancora parlato col giocatore, ma che sarà soddisfatto di qualsiasi decisione prenderà.

"Voglio il meglio per Bernardo. Se vorrà restare ne sarò più che felice, ma non parlo di questo argomento con lui e desidero solo il meglio per la sua famiglia. È qui da nove anni e deciderà con il club la cosa migliore per lui". Per Bernardo Silva si parla di un possibile ritorno al Benfica, sua squadra del cuore.