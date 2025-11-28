Guardiola sul futuro di Bernardo Silva: "È qui da 9 anni, desidero solo il meglio per lui"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato del futuro di Bernardo Silva. Il capitano del Manchester City è in scadenza di contratto. Il tecnico ha fatto sapere di non aver ancora parlato col giocatore, ma che sarà soddisfatto di qualsiasi decisione prenderà.
"Voglio il meglio per Bernardo. Se vorrà restare ne sarò più che felice, ma non parlo di questo argomento con lui e desidero solo il meglio per la sua famiglia. È qui da nove anni e deciderà con il club la cosa migliore per lui". Per Bernardo Silva si parla di un possibile ritorno al Benfica, sua squadra del cuore.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
2 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile