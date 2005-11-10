Arsenal, Bruno Guimaraes: "Segnare un gol così importante alla prima in casa è stupendo"

Impatto devastante per Bruno Guimarães nel suo primo incontro ufficiale all'Emirates Stadium con la maglia dell'Arsenal. Il brasiliano ha firmato una rete fondamentale per conquistare tre punti preziosi, scacciando i dubbi emersi dopo la recente e deludente prestazione contro il Brighton. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports al termine del match, il mediano verdeoro non ha nascosto l'emozione per la sua prima gioia casalinga, sottolineando il cambio di atteggiamento mentale mostrato dalla squadra: "È una sensazione incredibile. Nell'ultima partita contro il Brighton non eravamo assolutamente al livello che questa maglia richiede. Oggi la mentalità è stata quella giusta per riscattarci. Per me era la prima gara ufficiale in casa: segnare un gol così importante e portare a casa tre punti pesanti mi rende felicissimo".

"Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo tornare a essere campioni", parola di Bruno

Bruno Guimarães ha poi ribadito il proprio impegno totale per la causa dell'Arsenal, mandando un segnale chiaro al manager Mikel Arteta e a tutta la Premier League: "Per me la cosa fondamentale è dare sempre il massimo quando vado in campo e mettere in difficoltà il mister al momento delle scelte! Sono davvero felice di aver realizzato il mio primo gol qui all'Emirates, una rete importante. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo tornare a essere campioni".