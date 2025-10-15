Norvegia, Solbakken critico con Bobb: "Nel primo tempo malissimo, gli è mancato tutto"

La stella del Manchester City, Oscar Bobb, è stata oggetto di una dura critica da parte del ct norvegese Stale Solbakken dopo la sua prestazione deludente nel recente pareggio contro la Nuova Zelanda. La squadra scandinava ha pareggiato 1-1 con gli All Whites, con l'ala del RB Lipsia Antonio Nusa che ha salvato la partita al 62° minuto dopo essere andata in svantaggio.

Dopo aver schierato Bobb come ala destra contro Israele, Solbakken lo ha spostato in un ruolo più centrale per la partita contro la Nuova Zelanda, un errore che il tecnico norvegese potrebbe non ripetere. Dopo la partita, si è sfogato contro la stella del City, prima di ritrattare nelle ultime fasi del suo sfogo. Ha detto: "È stato tra i peggiori nel primo tempo, gli è mancato tutto", ha esordito il ct norvegese durante il suo intervento post-partita.

"Ci ha messo troppo tempo con la palla, si è posizionato in modo strano e non ha pressato bene. Lo ha fatto in allenamento ed è stato molto bravo. Ma se chiedete a Oscar, credo che dirà che il primo tempo è stata la sua prestazione peggiore con la nazionale. E il secondo tempo è stato il peggiore in assoluto. Ma non spreco energie su questo. Ha giocato molto, molto bene in quasi tutte le partite, si è disimpegnato benissimo sia sul campo che fuori. Non è un problema".