Attento PSG, il Bayern Monaco è pronto allo scippo: nel mirino un talento classe 2008

Il vivaio del Paris Saint-Germain continua a essere osservato con grande attenzione dai top club europei. L’ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori è quello di Emmanuel Mbemba, terzino sinistro classe 2008, il cui futuro potrebbe essere lontano da Parigi.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il 17enne è in scadenza di contratto a giugno e ha già avviato contatti con due potenze della Bundesliga: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore, in particolare, il profilo del giovane difensore si sarebbe avvicinato sensibilmente ai campioni di Germania, sempre molto attenti ai talenti emergenti da inserire nei propri progetti a lungo termine. Mbemba è un punto fermo della formazione Under 19 del PSG, con 10 presenze in campionato in questa stagione, e viene considerato internamente uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Velocità, qualità tecnica e maturità tattica ne hanno fatto un elemento seguito da molti.

Resta ora da capire quale sarà la reazione della dirigenza parigina. Il PSG si trova davanti a un bivio: accelerare sul rinnovo per evitare l’ennesima fuga a parametro zero oppure rischiare di perdere un altro talento cresciuto nel proprio settore giovanile. Negli ultimi anni, infatti, il club ha già visto diversi giovani promettenti scegliere la via dell’estero in cerca di maggiore spazio e prospettive sportive più chiare. Le prossime settimane saranno decisive.