Paqueta fa tendenza sui social in Brasile, suo malgrado. L'acquisto record non convince

Lucas Paquetá è finito al centro dell'attenzione in Brasile, inevitabilmente considerando che parliamo del trasferimento più caro di sempre nel Paese. Per riaverlo, il Flamengo ha speso 42 milioni per strapparlo al West Ham. In campo mezz'ora nell'esordio del Brasileirao contro il Corinthians, l'ex Milan è stato schierato titolare mercoledì sera al "Maracana" contro l'Internacional. Partita terminata in parità e nella quale Paquetá non ha brillato.

Il suo nome è divenuto di tendenza sui social, dove arrivano già le prime critiche e le perplessità circa il rapporto qualità-prezzo. Tra le critiche principali, quelle mosse al tecnico Filipe Luis, reo di schierarlo fuori ruolo, precisamente come esterno offensivo.

Andando ai giudizi sui media: Globo è stato piuttosto tranchant, dandogli un 4 in pagella e mettendolo di fatto dietro la lavagna. Per UOL Paquetá "è un buon giocatore. Perfetto, a volte. Ma non è una stella. Non è un giocatore che dovrebbe tornare titolare".