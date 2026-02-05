Manchester United, che ne sarà di Yoro? Anche con Carrick il francese non trova spazio

Il Manchester United, nell'estate del 2024, aveva soffiato al Real Madrid uno dei difensori più promettenti del panorama europeo, investendo 62 milioni di euro per ingaggiare Leny Yoro, classe 2005 del Lilla.

L’impatto con l’Inghilterra, però, si è rivelato ben più complicato del previsto, anche a causa degli infortuni. Il centrale francese è stato frenato subito da una lesione alla caviglia che lo ha costretto a restare fuori per quattro mesi, ritardando il debutto fino a dicembre. Una volta rientrato, Yoro si è trovato immerso in una stagione disastrosa per lo United, chiusa addirittura al 15° posto in Premier League. Nei dodici match di campionato giocati da titolare, la squadra ha vinto soltanto due volte, entrambe contro avversarie poi retrocesse.

Nonostante il contesto negativo, il difensore non ha mai mostrato ripensamenti sulla scelta fatta, ribadendo pubblicamente la fiducia nel prestigio del club. Ma la nuova stagione ha segnato un brusco ridimensionamento. Dopo un avvio da titolare con Rúben Amorim, la partita persa contro il Crystal Palace ha rappresentato un punto di svolta: il rigore causato da Yoro e la sostituzione anticipata sono stati l'inizio di un nuovo periodo complicato.

Da allora il suo spazio si è ridotto drasticamente. Nelle ultime dieci gare è partito titolare solo quattro volte, senza mai completare il match, e la sua ultima presenza dall’inizio è coincisa con l’eliminazione in Coppa contro il Brighton. Con l’arrivo di Michael Carrick in panchina, il copione non è cambiato: panchina nelle sfide di prestigio e appena un minuto giocato contro il Fulham. Il futuro immediato di Yoro appare in salita: da investimento strategico a comparsa silenziosa, il talento francese è oggi chiamato a ritrovare fiducia e spazio in uno dei contesti più esigenti del calcio mondiale.