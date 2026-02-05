Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester United, che ne sarà di Yoro? Anche con Carrick il francese non trova spazio

Manchester United, che ne sarà di Yoro? Anche con Carrick il francese non trova spazioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:26Calcio estero
Michele Pavese

Il Manchester United, nell'estate del 2024, aveva soffiato al Real Madrid uno dei difensori più promettenti del panorama europeo, investendo 62 milioni di euro per ingaggiare Leny Yoro, classe 2005 del Lilla.

L’impatto con l’Inghilterra, però, si è rivelato ben più complicato del previsto, anche a causa degli infortuni. Il centrale francese è stato frenato subito da una lesione alla caviglia che lo ha costretto a restare fuori per quattro mesi, ritardando il debutto fino a dicembre. Una volta rientrato, Yoro si è trovato immerso in una stagione disastrosa per lo United, chiusa addirittura al 15° posto in Premier League. Nei dodici match di campionato giocati da titolare, la squadra ha vinto soltanto due volte, entrambe contro avversarie poi retrocesse.

Nonostante il contesto negativo, il difensore non ha mai mostrato ripensamenti sulla scelta fatta, ribadendo pubblicamente la fiducia nel prestigio del club. Ma la nuova stagione ha segnato un brusco ridimensionamento. Dopo un avvio da titolare con Rúben Amorim, la partita persa contro il Crystal Palace ha rappresentato un punto di svolta: il rigore causato da Yoro e la sostituzione anticipata sono stati l'inizio di un nuovo periodo complicato.

Da allora il suo spazio si è ridotto drasticamente. Nelle ultime dieci gare è partito titolare solo quattro volte, senza mai completare il match, e la sua ultima presenza dall’inizio è coincisa con l’eliminazione in Coppa contro il Brighton. Con l’arrivo di Michael Carrick in panchina, il copione non è cambiato: panchina nelle sfide di prestigio e appena un minuto giocato contro il Fulham. Il futuro immediato di Yoro appare in salita: da investimento strategico a comparsa silenziosa, il talento francese è oggi chiamato a ritrovare fiducia e spazio in uno dei contesti più esigenti del calcio mondiale.

Articoli correlati
Yoro difende la scelta Man United: "Nessun rimpianto per il Real Madrid. E c'erano... Yoro difende la scelta Man United: "Nessun rimpianto per il Real Madrid. E c'erano altri club"
Disastro United, Yoro: "Facciamo solo piccoli errori che ci costano caro" Disastro United, Yoro: "Facciamo solo piccoli errori che ci costano caro"
Yoro: "Allo United ho dovuto ambientarmi in fretta. Questo club deve vincere trofei"... Yoro: "Allo United ho dovuto ambientarmi in fretta. Questo club deve vincere trofei"
Altre notizie Calcio estero
Attento PSG, il Bayern Monaco è pronto allo scippo: nel mirino un talento classe... Attento PSG, il Bayern Monaco è pronto allo scippo: nel mirino un talento classe 2008
Paqueta fa tendenza sui social in Brasile, suo malgrado. L'acquisto record non convince... Paqueta fa tendenza sui social in Brasile, suo malgrado. L'acquisto record non convince
Manchester United, che ne sarà di Yoro? Anche con Carrick il francese non trova spazio... Manchester United, che ne sarà di Yoro? Anche con Carrick il francese non trova spazio
Barcellona, Rashford pronto a tutto per restare. Ora spera nello sconto del Man'... Barcellona, Rashford pronto a tutto per restare. Ora spera nello sconto del Man' United
Murillo al Besiktas, ci siamo: l'OM accetta l'offerta, il panamense stasera a Istanbul... Murillo al Besiktas, ci siamo: l'OM accetta l'offerta, il panamense stasera a Istanbul
Al Hilal, Benzema convocato per la prossima sfida. Out 3 pezzi grossi dell'attacco... Al Hilal, Benzema convocato per la prossima sfida. Out 3 pezzi grossi dell'attacco
Il Galatasaray pronto a riaccogliere Sacha Boey: il terzino dice addio al Bayern Il Galatasaray pronto a riaccogliere Sacha Boey: il terzino dice addio al Bayern
Giuliano Simeone: "Sulla maglia ho il nome perché voglio costruire il mio percorso"... Giuliano Simeone: "Sulla maglia ho il nome perché voglio costruire il mio percorso"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
3 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Immagine top news n.1 Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Immagine top news n.2 Francesco Totti pronto a tornare alla Roma. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Immagine top news n.3 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.4 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.5 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.6 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.7 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Alberto Di Chiara: "Paratici, la Fiorentina aveva bisogno di un punto di riferimento"
Immagine news Altre Notizie n.2 Ferrante: "Inter con mentalità da top club europeo. Torino in confusione"
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Sammarco: "Tre giorni di allenamento di lavoro sodo per il Pisa"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cherubini: "Soddisfatti lo saremo quando il campo dirà se abbiamo fatto le giuste scelte"
Immagine news Serie A n.3 Paratici sui rinnovi di Dodo e Fortini: "Ne avremo cura, sono due giocatori importanti"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, per Hiljemark c'è subito il Verona: "Ecco cosa voglio vedere". E su Gilardino: "Persona fantastica"
Immagine news Serie A n.5 L'Inter ha sondato Muharemovic, Laurienté bloccato: Carnevali spiega il mercato del Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi: "Contento di allenare questi ragazzi. Amorim ha talento e personalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Cesena? Non ci interessa l'avversario, ma giocarsi tutto fino all'ultimo"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Mercato in linea con gli obiettivi. Contro il Sudtirol servirà la perfezione"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Verde verso la Turchia? Trattativa in corso con il Fatih Karagumruk
Immagine news Serie B n.4 Giacomo Vrioni si presenta al Cesena: "Fusco mi ha voluto, non ci ho pensato due volte"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Boersma è stato ad un passo. Koeman: "Poi ha chiamato il Mechelen"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Post mercato, abbiamo più freschezza. Con il Catanzaro ce la giochiamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Da Mignani a Bellini, la Pianese che non molla il bomber in inverno. E monetizza in estate?
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, retroscena Gondo: doppio tentativo per il ritorno, ma la Reggiana ha detto no
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Patti: "Calciomercato per rendere più semplice il futuro. Un passo alla volta"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Celia: "Qui per un'esperienza formativa. Prime impressioni ottime"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, la finale: date e orari della doppia sfida fra Latina e Potenza
Immagine news Serie C n.6 Kouan: "Non mi aspettavo una chiamata del Benevento. Ho detto subito sì"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, arriva l'attaccante polacca Ewelina Kamczyk: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.3 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano