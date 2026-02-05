Barcellona, Rashford pronto a tutto per restare. Ora spera nello sconto del Man' United

Marcus Rashford ha ritrovato il sorriso in Catalogna e non ha alcuna intenzione di perderlo. Arrivato al Barcellona in prestito dal Manchester United, l’attaccante inglese sta vivendo finalmente una stagione ottima: 10 gol e 13 assist in 33 presenze, numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola il suo impatto con la maglia blaugrana.

Per la prima volta lontano dall’Inghilterra, Rashford si è ambientato rapidamente e non ha mai nascosto il desiderio di restare al Barça anche oltre la fine del prestito. Già a dicembre aveva chiarito le sue intenzioni, sottolineando come l’ambiente catalano rappresenti esattamente ciò che cerca: un club ambizioso, costruito per vincere e caratterizzato da un livello di pressione che considera stimolante e necessario per rendere al massimo. Dal punto di vista sportivo, il Barcellona sarebbe felice di trattenerlo, anche perché l’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro è considerata accessibile nel mercato attuale. Tuttavia, l’operazione resta complessa per via della situazione finanziaria del club. Un ostacolo non da poco, che potrebbe riaprire scenari inattesi.

A Manchester, nel frattempo, Michael Carrick, nominato allenatore ad interim, vedrebbe di buon occhio un ritorno dell’attaccante a Old Trafford. Ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Rashford avrebbe ormai chiuso definitivamente con lo United e non prenderebbe in considerazione un rientro. Consapevole delle difficoltà economiche del Barça, l’inglese si sarebbe detto disposto a ridursi l’ingaggio, attualmente pari a circa 14 milioni di euro annui, nella speranza che il Manchester United accetti anche di rivedere al ribasso il prezzo del cartellino. In caso contrario, Rashford sarebbe pronto a cercare un’altra destinazione pur di non tornare in Inghilterra.