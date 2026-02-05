Ufficiale Robin Quaison trova squadra. L'ex Palermo finisce in 2ª divisione negli Emirati

Robin Quaison trova squadra. Il trequartista svedese, ex Palermo (70 presenze e 8 reti dal 2014 al 2017), è un nuovo giocatore del Gulf United FC, squadra degli Emirati Arabi e che milita in seconda divisione.

32 anni, Quaison era svincolato da agosto dopo aver terminato il suo rapporto con l'Aris Salonicco. In carriera ha vestito in 52 occasioni la maglia della nazionale svedese, segnando 4 reti e prendendo parte a Euro 2020.

Non si tratta della prima esperienza nella penisola arabica: Quaison ha infatti vestito dal 2021 al 2024 la maglia dell'Al-Ettifaq, campionato saudita.