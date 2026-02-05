Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nuova carriera per Samuel Umtiti. L'ex difensore sarà commentatore

Oggi alle 15:56
Campione del mondo 2018 e apprezzato anche in Italia, dove ha giocato molto bene a Lecce, Samuel Umtiti inizia una nuova vita fuori dal rettangolo di gioco. L'ex difensore resta nel mondo del calcio, ma farà il commentatore. Secondo quanto riporta L'Equipe parteciperà a due trasmissioni molto popolari su RMC come "Génération After" e "L'After Foot". Farà il suo esorio domenica per commentare il big match di Ligue 1 fra Paris Saint-Germain e Lione.

32 anni, Umtiti ha appeso le scarpe al chiodo lo scorso 15 settembre, decisione presa a seguito dei troppi infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Cresciuto calcisticamente nel Lione, l'ex centrale ha vestito poi la maglia del Barcellona, del Lecce (25 presenze) e infine il Lille.

