Nuova carriera per Samuel Umtiti. L'ex difensore sarà commentatore
TUTTO mercato WEB
Campione del mondo 2018 e apprezzato anche in Italia, dove ha giocato molto bene a Lecce, Samuel Umtiti inizia una nuova vita fuori dal rettangolo di gioco. L'ex difensore resta nel mondo del calcio, ma farà il commentatore. Secondo quanto riporta L'Equipe parteciperà a due trasmissioni molto popolari su RMC come "Génération After" e "L'After Foot". Farà il suo esorio domenica per commentare il big match di Ligue 1 fra Paris Saint-Germain e Lione.
32 anni, Umtiti ha appeso le scarpe al chiodo lo scorso 15 settembre, decisione presa a seguito dei troppi infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Cresciuto calcisticamente nel Lione, l'ex centrale ha vestito poi la maglia del Barcellona, del Lecce (25 presenze) e infine il Lille.
Articoli correlati
Umtiti: "A Barcellona tanti campioni ma tutti umili. In Francia sembra di assistere a delle sfilate"
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile