Aurier ancora contro Sirigu a 10 anni di distanza: "Ho il diritto di pensare sia un incapace"

A distanza di 10 anni dalle dichiarazioni fuori onda di Serge Aurier, il diretto interessato è tornato sull'argomento. Intervistato da Canal+, si è scusato come fatto in precedenza per aver chiamato "frocio" Laurent Blanc, tecnico del PSG nel 2015-2016, ma non ha ritrattato invece ciò che disse su Salvatore Sirigu, definito a suo tempo "un perdente". L'ex terzino non ha ancora chiarito con l'italiano e non ha intenzione di farlo.

Le sue dichiarazioni sono pesantissime

Aurier, se possibile, ha rimarcato ulteriormente il suo pensiero, non facendo passi indietro: "Ha il diritto di pensare che io sia un incapace, e io ho il diritto di pensare che lui sia un incapace. Ma in quel momento non era il luogo adatto per dirlo". La vicenda Periscope causò molti danni al PSG e allo stesso calciatore, che pagò inevitabilmente le conseguenze.