Qual. Mondiali 2026 (Africa), i risultati di oggi: Egitto inarrestabile, Ghana qualificato
Non solo in Europa in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nella giornata di oggi, in scena anche i gironi africani. Nonostante abbia già conquistato il pass per la rassegna iridata, continua a vincere l'Egitto (1-0 alla Guinea Bissau). Bene anche Ghana che ottiene il pass per la coppa del mondo) e Burkina Faso, tra le Nazionali che terminano il weekend con 3 punti in tasca. In serata, spicca come larghezza di punteggio il 4-1 che il Mali ha inflitto al Madagascar. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate:
I risultati di oggi
Zambia-Niger 0-1
Ciad-Repubblica Centrafricana 2-3
Burkina Faso-Etiopia 2-1
Egitto-Guinea Bissau 1-0
Ghana-Comoros 1-0
Gibuti-Sierra Leone 1-2
Mali-Madagascar 4-1
Classifica Gruppo A
Egitto 26
Burkina Faso 21
Sierra Leone 15
Guinea Bissau 10
Etiopia 9
Gibuti 1
Classifica Gruppo E
Marocco 21
Niger 15
Tanzania 10
Zambia 9
Repubblica del Congo 1
Classifica Gruppo I
Ghana 25
Madagascar 19
Mali 18
Comore 15
Repubblica Centrafricana 8
Ciad 1