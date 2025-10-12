Qual. Mondiali 2026 (Africa), i risultati di oggi: Egitto inarrestabile, Ghana qualificato

Non solo in Europa in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nella giornata di oggi, in scena anche i gironi africani. Nonostante abbia già conquistato il pass per la rassegna iridata, continua a vincere l'Egitto (1-0 alla Guinea Bissau). Bene anche Ghana che ottiene il pass per la coppa del mondo) e Burkina Faso, tra le Nazionali che terminano il weekend con 3 punti in tasca. In serata, spicca come larghezza di punteggio il 4-1 che il Mali ha inflitto al Madagascar. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

I risultati di oggi

Zambia-Niger 0-1

Ciad-Repubblica Centrafricana 2-3

Burkina Faso-Etiopia 2-1

Egitto-Guinea Bissau 1-0

Ghana-Comoros 1-0

Gibuti-Sierra Leone 1-2

Mali-Madagascar 4-1

Classifica Gruppo A

Egitto 26

Burkina Faso 21

Sierra Leone 15

Guinea Bissau 10

Etiopia 9

Gibuti 1

Classifica Gruppo E

Marocco 21

Niger 15

Tanzania 10

Zambia 9

Repubblica del Congo 1

Classifica Gruppo I

Ghana 25

Madagascar 19

Mali 18

Comore 15

Repubblica Centrafricana 8

Ciad 1