Atletico Madrid, si ferma Nico Gonzalez: problema muscolare alla coscia, rischia il Real

Nico González è stata la peggiore notizia che l’Atletico Madrid potesse ricevere dopo il successo tondo contro il Girona a Montilivi prima del termine del 2025. La squadra di Diego Simeone si è imposta nettamente (0-3) con i gol di Koke, Gallagher e Griezmann, ma ha perso l'esterno argentino.

In prestito con obbligo di riscatto condizionato da 32 milioni dalla Juventus, con 21 presenze di campionato da almeno 45 minuti ciascuna da rispettare, l'ex Fiorentina è riuscito a restare in campo solo 28 minuti. Poi, secondo quanto appurato da Mundo Deportivo, ha avvertito una fitta al muscolo della coscia destra e non ha potuto proseguire, lasciando il campo.

Nico González è stato sottoposto agli esami medici del caso che hanno confermato il problema. "Soffre di una lesione muscolare alla coscia destra, diagnosticata dai servizi medici del club", comunica l'Atletico Madrid, che sottolinea come "l’evoluzione della lesione determinerà il suo ritorno alle competizioni".

Di certo l'argentino classe '98 cercherà di essere disponibile non per il match contro la Real Sociedad del 4 gennaio ma per la gara di Supercoppa nelle Final Four contro il Real, nel derby di Madrid (fissato l'8 gennaio). Una missione complicata, spiegano in Spagna, perché per questo genere di infortuni serviranno almeno 3 settimane di recupero. Eppure non viene esclusa una sua presenza in Arabia Saudita.