Barcellona, ex vicepresidente rivela: "Messi è molto arrabbiato con Laporta, è ferito"

In un’intervista concessa a Sports360, Jordi Mestre, ex vicepresidente e direttore dell’area sportiva del Barcellona durante la presidenza di Josep Maria Bartomeu, è tornato a parlare del periodo più glorioso e controverso della storia recente blaugrana. Al centro del suo intervento, naturalmente, Lionel Messi: "Ciò che Leo ci ha dato è semplicemente impressionante. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Le tournée con Messi e quelle senza di lui erano due realtà completamente diverse. È vero, guadagnava molto, ma se lo meritava pienamente: ha fatto guadagnare ancora di più il club".

L’ex dirigente ha poi sottolineato l’attrazione mondiale che l’argentino esercitava sui campioni del calcio: "Molti giocatori di livello internazionale sono venuti al Barça solo per poter giocare al suo fianco. Era un magnete per le stelle". Mestre non ha risparmiato critiche alla gestione di Joan Laporta, rivelando un profondo risentimento da parte della famiglia Messi nei confronti dell’attuale presidente: "So da fonti vicine che Leo e i suoi cari sono ancora molto, molto arrabbiati con Laporta. Quello che ha detto sul famoso barbecue durante il Covid è stato fuori luogo. Li ha feriti".

E ha concluso con una nota di riconoscenza: "Non so cosa stiano pensando oggi, ma sono convinto che qualunque cosa il Barça farà per onorare Messi, sarà sempre troppo poco. Perché la sua eredità è semplicemente storica".