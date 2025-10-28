Barcellona, i numeri non mentono: il vero problema della squadra di Flick è la difesa

I numeri non mentono: il problema del Barcellona è tutto nella fase difensiva. La squadra di Hansi Flick è una macchina da gol, ma concede troppo dietro: con 49 partite consecutive andando a segno, i blaugrana hanno stabilito un nuovo record assoluto nella storia del club, superando la precedente serie di 44 incontri del lontano 1944.

Un dato impressionante che conferma la straordinaria capacità offensiva del Barça, ma che contrasta con la fragilità della retroguardia. Dopo dieci giornate di Liga, il club catalano è infatti il miglior attacco del campionato con 25 gol segnati, ma ha già incassato 12 reti, il peggior dato tra le prime nove squadre della classifica. La tendenza si ripete anche in Europa. Nel match di Champions League contro l’Olympiacos, il Barça ha superato la seconda miglior striscia realizzativa della propria storia nella competizione: 23 partite consecutive segnando almeno un gol, tra novembre 2023 e ottobre 2025. Di queste, 6 sono arrivate con Xavi Hernández in panchina e 17 sotto la guida di Flick.

Il record assoluto resta quello dell’era Guardiola, con 29 partite di fila tra il 2009 e il 2012, durante le quali i catalani realizzarono 77 gol, ottenendo 21 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. Flick ha ridato al Barça ritmo, verticalità e spettacolo. Ma per tornare a vincere davvero, servirà ritrovare l’equilibrio difensivo che da mesi sembra smarrito.