Messi: "Maradona idolo assoluto, oltre ogni cosa. Poi ammiro Federer, Nadal e Jordan"

Lionel Messi ha parlato in un’intervista concessa alla rete americana NBC, svelando i campioni che più ammira e lasciando aperto il dubbio sulla sua partecipazione al prossimo Mondiale 2026: "Per noi argentini, Maradona è sempre stato il massimo idolo, l’oggetto della nostra più grande ammirazione per tutto ciò che ha rappresentato. Anche se ero piccolo e l’ho visto giocare poco dal vivo, Diego andava oltre ogni cosa. In altri sport, è lo stesso con Michael Jordan, o nel tennis con Federer, Nadal e Djokovic. Sicuramente dimentico molti atleti, ma sceglierei loro. Nel basket, LeBron James o Stephen Curry, giocatori che hanno dato tantissimo al loro sport, ognuno a modo suo", ha spiegato la Pulga.

Ma il fuoriclasse dell’Inter Miami ha anche sorpreso i tifosi argentini parlando del suo futuro con l’Albiceleste: "Sarebbe straordinario poter partecipare a un’altra Coppa del Mondo. Valuterò la mia condizione quando inizierò la prossima stagione con l’Inter Miami: vedrò se posso essere al 100% e utile alla squadra".

Una dichiarazione che ha raffreddato l’entusiasmo in Argentina, dove la presenza di Messi sembrava scontata per l’ultima danza mondiale. Tuttavia, l’ex stella del Barça ha ribadito il suo desiderio di esserci: "Ho tanta voglia, perché il Mondiale è sempre un sogno. Abbiamo vinto quello scorso, e poter difendere il titolo sarebbe incredibile. Spero che Dio mi permetta di farlo ancora". La risposta definitiva arriverà nei prossimi mesi, ma è difficile immaginare un Mondiale senza Lionel Messi