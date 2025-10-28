Liverpool, Scholes non può vedere Salah: "Non segna più, Slot dovrà toglierlo"

Quattro gol e 3 assist in 13 partite è fin troppo poco per chi, come Mohamed Salah, ha fatto sobbalzare dalle sedie i tifosi del Liverpool la scorsa stagione. Con 34 reti e 23 assist disegnati nell'arco di 52 match ufficiali, l'esterno offensivo egiziano ha contribuito enormemente alla conquista meritata del titolo di campioni di Premier League, purtroppo però in questo avvio di stagione sta un po' mancando dai radar.

Coniato il rinnovo di contratto tanto atteso e voluto, che lo vedrà all'ombra di Anfield fino al 2027, l'ex Roma si sta rivelando meno prolifico. Meno incisivo, al punto da cominciare ad essere criticato da numerosi tifosi dei Reds. L'umore nero in casa Liverpool deriva anche dalle recenti 5 sconfitte nelle ultime 6 partite disputate dalla ciurma di Slot, con le critiche come condimento principale.

Ma ad aggiungersi alla baraonda di commenti negativi anche Paul Scholes, ex leggenda del Manchester United, che ha punzecchiato Mohamed Salah nel suo podcast: "Salah è il peggior giocatore a essere stato nominato miglior giocatore del mondo. Ha fatto le peggiori cose che si possano vedere da un attaccante, ma segnava gol. La palla gli rimbalzava addosso ai piedi. Ora che non segna più, Slot dovrà toglierlo dalla formazione titolare, prima o poi".

CLASSIFICA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Tottenham 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2

Classifica cannonieri

1. Haaland 11 gol

2. Semenyo 6 gol, Igor Thiago 6 gol

3. Mateta 5 gol, Welbeck 5 gol

4. Anthony 4 gol, Mbeumo 4 gol, Isidor 4 gol, Kroupi 4 gol, Woltemade 4 gol

5. Gakpo 3 gol, Richarlison 3 gol, Salah 3 gol, Bowen 3 gol, Ekitike 3 gol, E.Fernandez 3 gol, Ndiaye 3 gol, Sarr 3 gol, Bruno Guimaraes 3 gol, Caicedo 3 gol, Gyokeres 3 gol, Van de Ven 3 gol