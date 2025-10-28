Lunin espulso nella rissa finale del Clasico, pronto il ricorso: "Decisione incomprensibile"

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona ha regalato di tutto: gol, polemiche e tensione. Ma l’episodio più sorprendente è arrivato nel finale, quando Andriy Lunin è stato espulso nel caos scoppiato tra le panchine. Il portiere ucraino, che non era in campo, ha pagato caro il gesto di difendere Vinícius Jr., finendo al centro di una decisione che in casa madrilena giudicano totalmente errata.

Tutto è cominciato dopo l’espulsione di Pedri. Vinícius, appena rientrato in panchina, ha esultato per la decisione arbitrale, scatenando la reazione furiosa del Barcellona. Ferran Torres e Balde si sono alzati per affrontarlo e, in pochi secondi, la situazione è degenerata in una rissa collettiva. Lunin è intervenuto per separare i giocatori e proteggere il compagno, ma incredibilmente è stato l’unico a essere espulso.

Nel referto arbitrale, Soto Grado ha motivato la decisione scrivendo che il portiere era "uscito dalla panchina in atteggiamento aggressivo verso quella avversaria". Il Real Madrid sostiene invece che le immagini dimostrano il contrario e sta valutando di presentare ricorso, convinto che Lunin non abbia fatto nulla di diverso dagli altri protagonisti della mischia. La vicenda appare ancor più singolare conoscendo il carattere del portiere, celebre per la sua freddezza e compostezza. Per i Blancos, l’espulsione è “incomprensibile” e merita una revisione immediata.