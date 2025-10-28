Giuliano Simeone: "Felici per la prima vittoria in trasferta, il gol lo dedico a mio nipote"

Dopo il successo dell'Atletico Madrid contro il Betis, Giuliano Simeone ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per aver firmato una vittoria importante lontano da casa: "È la nostra prima vittoria in trasferta, siamo molto contenti per il lavoro del gruppo. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in contropiede e avremmo potuto segnare ancora", ha dichiarato l’attaccante argentino ai microfoni di Marca.

Il figlio del Cholo ha riconosciuto che il risultato dà nuova fiducia alla squadra dopo un inizio di stagione complicato: "Forse è stata la miglior partita fuori casa, soprattutto per il risultato. Siamo davvero soddisfatti". Simeone ha anche descritto l’azione del suo gol, decisivo per i tre punti: "È stato un rimpallo dopo un errore loro, la palla mi è arrivata sul sinistro e non ci ho pensato due volte. Ho calciato subito".

Infine, l’attaccante ha voluto dedicare la rete a un membro molto speciale della sua famiglia, il nuovo arrivato in casa del fratello Gianluca: "Il gol è per mio nipote, che è nato da poco e si chiama Faustino. È tutto per lui". Con questo successo, l'Atletico respira un po' e Simeone continua a guadagnare spazio e fiducia, confermandosi come una delle note più positive del progetto dei colchoneros in questa stagione.