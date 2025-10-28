Effetto domino in Belgio dopo l’addio di Pocognoli all'Union-SG: coinvolti club di terza serie

Quando il Monaco ha ufficializzato, l’11 ottobre, l’ingaggio di Sébastien Pocognoli - scippato all’Union Saint-Gilloise per sostituire l’austriaco Adi Hütter - nessuno nel Principato poteva immaginare le conseguenze che quella scelta avrebbe scatenato in Belgio. La partenza improvvisa dell’ex nazionale belga ha infatti provocato un curioso effetto domino sulle panchine del Paese.

Per sostituire Pocognoli, l’Union Saint-Gilloise ha puntato su David Hubert, tecnico di 37 anni che sedeva sulla panchina del Leuven da appena dieci partite, dopo un’esperienza la scorsa stagione all’Anderlecht. Ma la catena non si è fermata qui: il club di Lovanio ha subito rimpiazzato Hubert con Felice Mazzu, un nome ben noto all’Union, che lui stesso aveva già allenato in passato.

L’effetto domino è arrivato fino alla D3 belga, dove l’allenatore Jérôme Patris, fresco di nomina al Crossing Schaerbeek, ha deciso di liberarsi dopo appena sei giorni per tornare a lavorare come vice di Mazzu. "Ci sono stati sconvolgimenti, ma non è una scusa", ha commentato Mohamed Bouhmidi, tecnico ad interim dello Schaerbeek, dopo la sconfitta per 0-1 contro il RSC Habay. Nel frattempo, il Monaco ha conquistato il suo primo successo con Pocognoli in panchina, battendo il Tolosa per 1-0. Ma, come titolano i media belgi, "a quale prezzo?".