"Torna Delap, da 2 mesi fuori". Chelsea, Maresca annuncia dei cambi per la Carabao Cup

"Liam Delap torna disponibile? Sì, ha partecipato a un’intera sessione di allenamento ieri ed è disponibile per domani". Questa la notizia del giorno in casa Chelsea e per Enzo Maresca, allenatore dei Blues che finalmente potrà tornare a contare sull'attaccante classe 2003 prelevato in estate ma finito dopo 93 minuti di Premier League ai box per infortunio alla coscia. Ma avrà i 90 minuti nelle gambe? "No, 90 minuti no. Penso siano ormai due mesi che è fuori, quindi deve tornare gradualmente al 100%", la risposta di Maresca in conferenza stampa alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Wolverhampton.

Sui cambi previsti per la sfida di coppa: "Il motivo è che dobbiamo ruotare, dobbiamo proteggere i giocatori, perché se andiamo avanti sempre con gli stessi undici, durante la stagione faremo fatica. Quindi dobbiamo ruotare e probabilmente faremo alcuni cambi. Non so quanti, ma faremo dei cambi". Ma Enzo Fernandez, Caicedo e Joao Pedro sono indirizzati al turno di riposo: "Sì, probabilmente sono giocatori che vanno protetti per diversi motivi. Quindi probabilmente domani vedremo. Ma sì, Enzo, Moisés, Joao, sono tutti giocatori che, per ragioni diverse, dobbiamo proteggere".

Una domanda poi ha messo alla prova Maresca: "Pensi che vincere una coppa sia la migliore possibilità per il Chelsea di conquistare un trofeo questa stagione? (Piuttosto della Premier League, ndr)", la domanda di un giornalista presente. E l'allenatore italiano ex Parma ha replicato: "Non lo so, non lo so. Cerco di concentrarmi partita dopo partita, indipendentemente dalla competizione. Cerchiamo di andare il più lontano possibile".