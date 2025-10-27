Barcellona ko nel Clasico, l'amarezza di Sorg: "Commesso molti errori, più del solito"

Al termine del Clasico perso per 2-1, il viceallenatore del Barcellona Marcus Sorg ha commentato: "Abbiamo commesso molti errori, più del solito. Alla fine abbiamo avuto più energia per creare più occasioni. Non è stata una partita facile per Lamine. Era molto ben marcato; abbiamo provato di tutto, ma a volte la difesa fa un buon lavoro.

Dobbiamo anche capire che sta tornando da un infortunio e ha solo 18 anni. Se lo difendono bene, può succedere, ma conosciamo il suo potenziale. Alla fine abbiamo provato a cambiare la struttura. Dovevamo provare qualcosa, ma alla fine non ha funzionato. Abbiamo provato di tutto, ma non ci siamo riusciti".

10ª GIORNATA

Real Sociedad - Siviglia 2-1

19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)

Girona - Oviedo 3-3

38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)

Espanyol - Elche 1-0

47' Romero (E)

Athletic - Getafe 0-1

75' Borja Mayoral

Valencia - Villarreal 0-2

45' G. Moreno rig., 57' Comesana

Maiorca - Levante 1-1

22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)

Real Madrid - Barcellona 2-1

22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)

Osasuna - Celta 2-3

26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)

Rayo Vallecano - Alavés 1-0

91' Alemao (R)

Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 27

2. Barcellona 22

3. Villarreal 20

4. Espanyol 18

5. Atletico Madrid 16*

6. Betis Siviglia 16*

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Getafe 14

10. Rayo Vallecano 14

11. Siviglia 13

12. Alaves 12

13. Osasuna 10

14. Celta Vigo 10

15. Levante 9

16. Maiorca 9

17. Real Sociedad 9

18. Valencia 9

19. Real Oviedo 7

20. Girona 7