Barcellona, si guarda in Premier League: offerti 30 milioni per Munoz del Crystal Palace

Se sul campo il Barcellona si lecca le ferite dopo la sconfitta nel Clasico, sul mercato invece la dirigenza è alla ricerca di nuovi innesti. La formazione blaugrana vuole alzare il livello di competitività specialmente nel reparto arretrato andando a cercare profili funzionali ai dettami tecnico-tattici di Hansi Flick. Gennaio è ancora lontano, ma i catalani stanno già battendo diverse piste per non farsi trovare fra tre mesi impreparati. In classifica il Real Madrid ha già tentato una piccola fuga andando a +5 ma la lotta è ancora aperta. E chissà se dovessero arrivare nuovi acquisti come potrebbe accendersi la lotta fra le due squadre.

E in difesa si cerca di portare in blaugrana un giocatore dalla Premier League. Secondo quanto riportano i colleghi di Fichajes, sarebbe finito nel mirino della dirigenza Daniel Munoz di proprietà del Crystal Palace. Il Barça avrebbe effettuato un’offerta da circa 30 milioni di euro per arrivare al 29 terzino destro colombiano.

Il giocatore ha ancora due anni e mezzo di contratto, andrà in scadenza nel 2028 e nella stagione in corso ha già giocato 15 partite fra le varie competizioni (Premier League, Conference League, Community Shield e Coppa di Lega), andando a segno due volte e realizzando due assist.