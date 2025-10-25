Barcellona, Sorg 'sostituisce' Flick: "Un onore essere in panchina, un'emozione speciale"

"È un onore essere in panchina domani; è un'occasione speciale". Esordisce così in conferenza stampa Marcus Sorg, allenatore in seconda del Barcellona che domani contro il Real Madrid andrà in panchina al posto dello squalificato Flick. "Ci aspettiamo una partita molto difficile - prosegue -. Dobbiamo mettere in mostra i nostri punti di forza, come il pressing alto. Dobbiamo fare le cose per bene, fare pressione con e senza palla, spingere in avanti il ​​campo se necessario... ma non cambieremo il nostro modo di fare le cose; non ci aiuterebbe".

In evitabile una domanda sull'assenza del primo allenatore blaugrana: "Se Hansi non c'è, ci mancherà. È la parte più importante della squadra. È uno svantaggio, ma lo stesso vale per i giocatori. Dobbiamo dare il 100% e gestire questa situazione nel miglior modo possibile".

Tra i protagonisti più attesi del Clasico ci sarà sicuramente Lamine Yamal: "È un giocatore di alto livello e sarà una grande motivazione per lui. Speriamo di vederlo al meglio domani".