Girona-Barcellona, le formazioni ufficiali: Flick ritrova Raphinha dal 1'
Di seguito le formazioni ufficiali del derby catalano fra Girona e Barcellona, che chiude la 24ª giornata de LaLiga:
GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Martinez; Tsygankov, Lemar, Witsel, Martin, Gil; Vanat. A disp. Blanco, Krapyvstov, Beltran, Echeverri, Frances, Kourouma, Lopez, Roca, Ruiz, Stuani. All. Michel.
BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Fermín, De Jong, Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Ferran Torres. A disp. Szczesny, Kochen, Araujo, Balde, bardghji, Bernal, Cancelo, Casado, Lewandowski, Marques. All. Hansi Flick.
