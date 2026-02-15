Barcellona, Flick supera le polemiche arbitrali: "Dobbiamo migliorare tutti, siamo umani"

Hansi Flick ha analizzato in conferenza stampa il momento del Barcellona partendo dalla necessità di voltare pagina dopo la recente sconfitta. "Nella sessione di oggi la squadra è stata molto bene, ho visto fiducia e abbiamo segnato gol", ha esordito il tecnico, definendo il passo falso di giovedì come una lezione da cui imparare. Nonostante la qualità della rosa permetta di battere chiunque, Flick ha avvertito che senza la giusta concentrazione si rischiano cali pesanti: "Se non siamo focalizzati, succede ciò che è accaduto nei primi 45 minuti dell'ultima gara. Bisogna accettare la sconfitta, ma la vita va avanti e ora dobbiamo solo centrarci e avere fiducia".

Riguardo alle polemiche arbitrali e alle critiche post-partita, l'allenatore tedesco ha scelto la via della diplomazia e dell'autocritica, invitando tutte le componenti del calcio a crescere. "Siamo tutti umani e commettiamo errori. Tutti dobbiamo migliorare: io, la mia squadra, il mio staff e anche il collettivo arbitrale", ha spiegato, sottolineando come l'errore faccia parte del gioco. Flick ha poi minimizzato le preoccupazioni tattiche legate ai prossimi avversari come Chelsea o Atlético Madrid, ribadendo che la sua priorità è il rendimento dei suoi giocatori piuttosto che i moduli altrui.

Infine, Flick è tornato sulla gestione dei momenti critici, come la discussione avvenuta nell'intervallo al Metropolitano, sottolineando l'importanza di un approccio mentale diverso fin dal fischio d'inizio. "Nelle pause cerchiamo di correggere e imparare, ma la chiave è iniziare al massimo livello possibile; nel ritorno di Coppa contro l'Atlético dovremo farlo dal primo minuto", ha dichiarato. Pur ammettendo che contro i Colchoneros è mancata l'attitudine adeguata, il tecnico si è detto soddisfatto della reazione vista in allenamento: "Le sconfitte possono capitare, ma ciò che conta è come reagisci e domani voglio vedere questa risposta in campo".