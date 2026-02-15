Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, parla l'ex Rafinha: "Non vincono la Champions dal 2015, è arrivato il momento"

© foto di Imago/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Otto stagioni nel Barcellona, ma un totale di 90 presenze. Un passaggio al PSG, con un prestito di sei mesi all'Inter che molti tifosi nerazzurri ricorderanno piacevolmente. Rafinha Alcántara, ritiratosi lo scorso 22 dicembre dal calcio, ha dato inizio ad una nuova vita da commentatore tv per DAZN in veste di esperto del pallone: "Com'è? Molto bene. Mi ha chiamato Pablo Pinto per commentare le partite. Volevo dare una svolta alla mia vita. Mi sono divertito, mi sono sentito a mio agio. Mi hanno richiamato e sono ancora lì. Ti fanno sentire a casa, a poco a poco mi scioglierò sempre di più", ha raccontato in un'intervista al quotidiano AS.

Suo fratello Thiago Alcantara è nello staff tecnico del Barcellona invece: "Sì. Ha vinto una Champions insieme a Flick e si vogliono bene. Provava molto affetto sia per lo staff che per il Barça, e sta vivendo una grande esperienza". Squadra blaugrana attesa al varco domani dal Girona, con il Real Madrid momentaneamente al primo posto nella Liga: "A causa degli infortuni, la stagione è un po' una montagna russa. Ma, nonostante i cali, il Barça ha saputo controllarsi. Flick continua con la stessa intensità di sempre. I giocatori rendono in modo spettacolare. In Liga è leader, in Champions ha faticato un po' di più perché ha perso punti importanti".

Se questo Barça possa vincere la Champions, invece, Rafinha non ha dubbi: "Io credo di sì. Ha la squadra per farlo. La sua aspirazione è competere e vincere tutti i titoli. Hanno la rosa adatta. Altri anni forse era meno possibile, ma ora, con la squadra che hanno, le possibilità ci sono". Un commento doveroso invece su Lamine Yamal: "Incredibile. Parliamo di un ragazzo di 18 anni...", ha ricordato il brasiliano di 33 anni. "Ma è già un fuoriclasse assoluto, tra i migliori al mondo, così diverso dagli altri che sorprende".

In casa Barcellona però c'è entusiasmo per il resto della stagione: "C’è entusiasmo, sì, perché giocano molto bene e sono una squadra giovanissima. Ci sono molti giocatori della Masia, il che genera ancora più aspettativa. Non vincono la Champions dal 2015. È arrivato il momento", il messaggio lanciato dall'ex prodotto della Masia. E sui restanti candidati: "I soliti. Il Real Madrid sembra non esserci e invece è sempre lì, il Bayern è a un livello altissimo, il PSG, l'Arsenal... Spero che il Barça arrivi in fondo".

