Marco Rossi rovina la festa del Portogallo: pari al 91', qualificazione rimandata
Portogallo beffato nei minuti di recupero e la qualificazione deve attendere almeno un mese. Italiano il guastafeste, quel Marco Rossi che sulla panchina dell'Ungheria sta facendo cose incredibili: i magiari ammutoliscono il "José Alvalade" di Lisbona con una rete di Szoboszlai.
CR7 da record, con questa doppietta diventa il marcatore più prolifico della storia delle qualificazioni ai Mondiali. Battuto il guatemalteco Carlos Ruiz.
Portogallo che resta il grande favorito per la vittoria del girone, mentre per il secondo posto è tutto apertissimo, con le altre tre squadre raccolte in un fazzoletto di due punti. Da segnalare la vittoria dell'Irlanda che ha la meglio sull'Armenia grazie al romanista Evan Ferguson.
Irlanda - Armenia 1-0
70' Ferguson
Portogallo - Ungheria 2-2
8' At. Szalai (U), 22' e 45' + 3 rig. Cristiano Ronaldo, 90' + 1 Szoboszlai (U)
CLASSIFICA
Portogallo 10
Ungheria 5
Irlanda 4
Armenia 3
PROSSIMI TURNI
Armenia - Ungheria (13 novembre, ore 18)
Irlanda - Portogallo (13 novembre, 20.45)
Ungheria - Irlanda (16 novembre, 15)
Portogallo - Armenia (16 novembre, 15)
