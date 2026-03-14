Schlotterbeck fa gola a due big, scatto del Borussia Dortmund: novità sul rinnovo

Due incontri nelle ultime settimane e le quotazioni per il rinnovo di Nico Schlotterbeck con il Borussia Dortmund sono aumentate. Corteggiato da molti club, tra cui il Real Madrid, il nome del difensore tedesco è circolato con insistenza e a ragion veduta, visto che il contratto è in scadenza il 30 giugno 2027. La dirigenza del club giallonero però sta facendo di tutto e di più affinché il classe '99 rimanga dov'è, quale colonna portante della difesa di Niko Kovac, ma secondo quanto riferito dal quotidiano AS il suo futuro sta puntando verso il BVB.

L'accordo sembra avvicinarsi sempre più, mentre la dirigenza del Borussia Dortmund ha messo sul tavolo un ingaggio cospicuo per riflettere l'apporto dato fino a questo momento dal giocatore e lo status acquisito anche in Europa. A patto, però, di concordare una possibile futura uscita. Non è ancora arrivata una risposta da parte di Schlotterbeck o del suo entourage, ma stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli l'ultimo meeting andato in scena tra le parti si sarebbe concluso tra i sorrisi. Sinonimo di come la trattativa stia procedendo bene.

Una pessima notizia per il Bayern Monaco, altra big che ha messo gli occhi sul centrale 26enne, nonché punto fermo della Nazionale tedesca. Questa strategia adoperata con Schlotterbeck ad ogni modo riflette la volontà del club giallonero di incassare un ricavato elevato, proprio come accaduto in passato con i vari Haaland, Bellingham e Sancho.