Schlotterbeck verso la permanenza a Dortmund: il rinnovo fino al 2031 è più vicino

La partita sul futuro di Nico Schlotterbeck sembra finalmente avvicinarsi alla conclusione. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il 16 marzo si è tenuto un vertice con il Borussia Dortmund, in cui il club ha ricevuto segnali incoraggianti dal difensore.

All’incontro erano presenti i Lars Ricken e Sebastian Kehl, oltre al procuratore Björn Etzel. L’atmosfera è stata descritta come serena e ora il rinnovo sembra essere più vicino. Una decisione definitiva da parte del centrale tedesco non è ancora arrivata, ma ulteriori discussioni sono state programmate in mezzo alla pausa per le nazionali. IlAnche Matthias Sammer ha ribadito fiducia totale sulla permanenza: "Sono profondamente convinto che resterà al Borussia Dortmund".

Secondo quanto riportato dalla BILD, il nuovo contratto potrebbe legare Schlotterbeck ai gialloneri fino al 2031, con una clausola di uscita da 60 milioni di euro attiva dal 2027. Lo stipendio, inclusi eventuali bonus, potrebbe arrivare fino a 14 milioni di euro annui. Dopo settimane di incertezza e trattative serrate, la sensazione è che i gialloneri stiano per mettere la parola fine a un lungo braccio di ferro. Per il club e i tifosi, confermare Schlotterbeck significherebbe blindare uno dei pilastri della difesa e dare continuità a un reparto centrale fondamentale per le ambizioni future della squadra.