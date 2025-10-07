Ufficiale Bucero ha deciso: il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Madrid è Mateu Alemany

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’ingresso di Mateu Alemany come nuovo Direttore del Calcio Professionistico Maschile, incarico che lo vedrà collaborare con Carlos Bucero, direttore generale del calcio, coordinando tutte le attività della prima squadra, dell’Atlético Madrileño e dell’area professionale della cantera. La nomina di Alemany rappresenta una scelta personale di Bucero, volto a rafforzare la gestione sportiva del club.

Nato a Maiorca e laureato in Giurisprudenza, Alemany vanta una carriera consolidata nel calcio spagnolo. Iniziò la sua esperienza al Maiorca nel 1990, ricoprendo vari ruoli fino a diventare presidente nel 2000, carica che mantenne per cinque anni. Sotto la sua guida, il club delle baleari vinse la Supercoppa di Spagna (1998), raggiunse la finale di Copa del Rey 1997-98 e della Coppa delle Coppe 1998-99, ottenendo il miglior piazzamento storico in Liga (terzo nel 1998-99) e qualificandosi per la Champions League. Nel 2003 conquistò il massimo successo sportivo della storia del club: la Copa del Rey.

Nel 2017 Alemany fu nominato direttore generale del Valencia, vincendo la Copa del Rey 2019. Dal marzo 2021 a settembre 2023 è stato direttore sportivo del Barcelona, contribuendo alla conquista di una Liga (2022-23), una Copa del Rey (2021) e una Supercoppa di Spagna (2023).