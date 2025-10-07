Nico è il "mini-Rodri" di Guardiola: la crescita del galiziano convince City e Spagna

Sostituire un Pallone d’Oro come Rodri non è impresa da poco, ma Nico González sembra sempre più pronto a raccoglierne l’eredità. Il centrocampista galiziano del Manchester City, 23 anni, è stato titolare in quattro delle nove gare disputate finora e ha dovuto prendere la regia della squadra dopo l’infortunio del numero 16 contro il Brentford. In quasi 70 minuti di gioco, Nico ha incarnato perfettamente il soprannome datogli da Pep Guardiola: "mini-Rodri".

Pur partendo dalla panchina, è stato il giocatore con più contrasti vinti (7) e più recuperi (4) del match, contribuendo al successo (0-1) dei Citizens a Londra. "Non mi piace fare paragoni. Entro sempre per dare il massimo, qualunque sia il compagno che sostituisco", ha dichiarato Nico a AS , aggiungendo di sperare in un rapido rientro di Rodri: "È fondamentale per noi".

Guardiola, che lo ha voluto fortemente a gennaio pagando 60 milioni di euro al Porto, non ha mai nascosto la sua fiducia: "È giovane, ma ha una mente aperta e una grande capacità di apprendere. Riuscirà a imporsi". Il giocatore, ex canterano del Barcellona, si dice "felice e in costante crescita", sottolineando come a Manchester abbia raggiunto il miglior livello della sua carriera. Quanto alla Nazionale spagnola, Nico mantiene i piedi per terra: "Essere convocato deve essere un premio, non un obiettivo. Penso solo a migliorare e ad aiutare il City". Un segnale di maturità.