Cinque gol in 126 minuti giocati in Ligue 1: un altro record battuto da Ansu Fati

Nemmeno il tifoso più ottimista del Barcellona avrebbe potuto immaginare un avvio di stagione come quello di Ansu Fati. Il giovane attaccante, ceduto al Monaco con opzione d’acquisto di 12 milioni, si è subito imposto come protagonista in Ligue 1, un campionato a cui si è adattato con sorprendente facilità.

Domenica scorsa, nel Derby della Costa Azzurra contro il Nizza, Fati ha firmato un doppio rigore che ha evitato la sconfitta ai monegaschi, contribuendo al 2-2 finale. Molto incisivo in attacco, il classe 2002 ha mostrato un livello di forma fisica che gli permette di reggere senza problemi i 90 minuti di gioco, finalmente libero dai problemi di infortuni che lo avevano tormentato negli ultimi anni. I numeri del suo avvio sono impressionanti: 5 gol in appena 126 minuti, il record più rapido per arrivare a cinque reti in Ligue 1 dal 1948, superando Johan Audel del Valenciennes. In media, Ansu segna ogni 42 minuti, dimostrando una continuità mai vista nemmeno nei suoi primi mesi al Brighton.

Il Monaco ha costruito un piano di reinserimento graduale, convocandolo solo dopo la prima pausa internazionale di settembre. L’allenatore Adi Hutter gli ha affidato subito la responsabilità dei calci di rigore e una libertà tattica che lo rende punto centrale del progetto offensivo. "Non sono contento di non aver vinto, ma il derby è stato combattuto. Ora riposeremo e ci prepareremo per le prossime sfide", ha dichiarato Fati a Ligue 1+ dopo il match. Se manterrà questo ritmo, il giovane spagnolo potrebbe ambire a tornare in nazionale ed essere convocato per il prossimo Mondiale.