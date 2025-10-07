Kane ha cambiato idea? Niente ritorno in Inghilterra, può rinnovare col Bayern Monaco

Harry Kane sta vivendo un momento straordinario di forma. Il numero 9 inglese del Bayern Monaco segna con una regolarità impressionante: 19 gol in 12 partite tra club e Nazionale. Le sue prestazioni eccezionali hanno contribuito finora a rendere i bavaresi un vero e proprio rullo compressore e confermano che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, dopo aver assaporato la gioia di vincere i primi trofei.

Se inizialmente il suo progetto prevedeva un ritorno in Inghilterra, oggi la situazione sembra essere cambiata. Secondo il Daily Mirror, Kane ha dichiarato chiaramente il suo attaccamento al Bayern. Il quotidiano sottolinea che l’attaccante ha aperto alla possibilità di rinnovare il contratto con il club tedesco, il cui attuale accordo scade nel 2027. Una clausola speciale gli permetterebbe di partire per 65 milioni di euro, con il Tottenham Hotspur avente diritto di prelazione, ma Kane sembra meno convinto di tornare immediatamente in Premier League.

L’inglese, che potrebbe battere il record di gol di Alan Shearer se facesse ritorno in patria, sembra oggi più orientato a stabilità e continuità in Germania. Anche The Sun conferma che i piani di Kane sono cambiati: l’obiettivo principale non è più il ritorno in Inghilterra, ma continuare a brillare in Bundesliga e, eventualmente, prolungare la sua avventura a Monaco.