Rodrygo: "Un anno fa non parlavo con nessuno, non stavo bene. Offerte? Resto al Real"

Attualmente in ritiro con la nazionale brasiliana per due amichevoli contro Giappone e Corea del Sud, Rodrygo (24 anni) torna a fare chiarezza sul suo futuro al Real Madrid. In una lunga intervista a AS, l’ala merengue ha raccontato la difficile stagione 2024/25, che lo aveva esposto a critiche e alimentato le voci di un possibile addio durante il mercato estivo.

"È stato un periodo molto difficile a livello personale. Sono rimasto a lungo senza parlare con nessuno e nessuno sapeva cosa stavo attraversando. Non stavo bene né fisicamente né mentalmente", ha spiegato Rodrygo, sottolineando il sostegno ricevuto da Carlo Ancelotti, che lo aveva preservato dalle partite fino al completo recupero. Ora l’attaccante brasiliano si sente meglio mentalmente e punta a riconquistare il ruolo di titolare. Rodrygo è stato chiaro sul suo legame con il club: "Ci sono sempre offerte, ma ho sempre fatto sapere al Real Madrid che voglio continuare a crescere qui. Finché il club mi vuole, sarò sempre qui. Se un giorno mi dicesse di cercare un’altra squadra, accetterei, ma finora non è successo".

L’ala sa di dover lottare per riconquistare spazio, soprattutto con Xabi Alonso, che lo impiega anche in ruoli diversi dall’esterno sinistro. "Preferisco giocare a sinistra, lì sono più forte, ma sono sempre disponibile per la squadra. Sto migliorando costantemente e sono felice", ha concluso Rodrygo, deciso a dimostrare il suo valore e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stagione madridista.