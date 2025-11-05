Bufera anche su Upamecano: con Hakimi a terra, il francese ride e fa il gesto del pianto

Il Bayern Monaco ha colto un successo prestigioso in casa del PSG campione d'Europa in carica e avrebbe potuto festeggiare una serata di Champions League perfetta. Ma la grave distorsione alla caviglia subita da Achraf Hakimi, colpito duramente da un intervento di Luis Díaz, ha gelato l’atmosfera. A complicare ulteriormente la situazione, un gesto di Dayot Upamecano ha scatenato una bufera sui social.

Al Parc des Princes, la tensione è salita alle stelle. Dopo il brutto fallo del colombiano, Hakimi è rimasto a terra in lacrime ed è uscito in barella, tra l’inquietudine generale a poche settimane dall’inizio della Coppa d’Africa (21 dicembre - 18 gennaio). Il VAR è poi intervenuto per trasformare l’ammonizione iniziale di Díaz in un cartellino rosso diretto, ma le polemiche non si sono placate: le telecamere hanno immortalato Upamecano che, ridendo, sembrava imitare un gesto di pianto.

Il video ha fatto rapidamente il giro del web, con molti tifosi e osservatori che hanno accusato il difensore francese di essersi preso gioco del marocchino infortunato.

Travolto dalle critiche, Upamecano ha reagito su Instagram con un messaggio conciso e pacato: "Non cercate la polemica dove non ce n’è. Mi dispiace per l’infortunio. Buona guarigione". Un tentativo di spegnere la controversia, ma la scena ha ormai lasciato il segno. In una notte che avrebbe dovuto celebrare la forza del Bayern, le emozioni più forti sono state quelle della paura, della rabbia e della solidarietà nei confronti di Achraf Hakimi.