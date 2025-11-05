Bale: "Al Real serve un vero n°9. A volte complicano troppo la giocata, manca un riferimento"

Dopo la sconfitta per 1-0 del Real Madrid contro il Liverpool ad Anfield, Gareth Bale ha offerto un’analisi piuttosto severa nei confronti dell’attacco dei Blancos. Seduto in studio accanto a Thierry Henry, l’ex stella gallese ha sottolineato la mancanza di incisività del reparto offensivo di Xabi Alonso: "Ci è mancata la scintilla. Non abbiamo visto Mbappé e Vinícius creare quella magia nell’ultimo terzo di campo che può cambiare una partita. È stato deludente non vedere la qualità che ci si aspetta da giocatori del Real Madrid".

Bale ha poi individuato il principale problema della squadra, ovvero l’assenza di un centravanti di riferimento: "A volte complicano troppo le giocate. Dovrebbero solo provarci e mettere in difficoltà i difensori: sono più veloci di chiunque altro in campo. Ma forse non lo fanno perché in area non c’è nessuno ad aspettare i cross. Serve un vero numero nove".

Anche Thierry Henry ha condiviso la critica, puntando il dito contro la gestione delle azioni offensive e in particolare contro Vinícius Jr.: "All’inizio aveva un uno contro uno con Conor Bradley, ma poi ha smesso di attaccarlo. Avrebbe dovuto insistere finché il difensore non prendeva un’ammonizione. Invece, ha rimandato la palla indietro e si è ritrovato in un uno contro tre. A volte non lo capisco: aveva un’occasione chiara, ma non l’ha sfruttata".