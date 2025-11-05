L'Arsenal di Arteta è una macchina perfetta: otto vittorie consecutive senza subire gol

L’Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un momento semplicemente straordinario. I Gunners hanno vinto otto partite di fila tra Premier League, Carabao Cup e Champions League senza incassare nemmeno un gol, confermandosi come la squadra più solida e spettacolare d’Europa in questo momento.

Questi nel dettaglio i risultati:

2-0 Olympiacos

2-0 West Ham

1-0 Fulham

4-0 Atletico Madrid

1-0 Crystal Palace

2-0 Brighton

2-0 Burnley

3-0 Slavia Praga

Un ruolino di marcia impressionante, costruito su una difesa di ferro e un gioco collettivo sempre più fluido. In Premier League, l’Arsenal guarda tutti dall’alto con 6 punti di vantaggio sul Manchester City e 7 sul Liverpool, grazie a un rendimento impeccabile sia in casa che in trasferta.

In Champions League, la squadra londinese è al comando della fase campionato con 4 vittorie su 4, 11 gol segnati e 0 subiti: numeri da candidata al titolo.

L’equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva è il marchio di fabbrica del progetto Arteta, che ha trasformato i Gunners in una squadra completa, matura e ambiziosa. Una squadra che sembra avere finalmente trovato la mentalità vincente che mancava da anni.