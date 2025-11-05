Saint-Etienne, 2 tifosi condannati a 7 mesi per aver colpito un arbitro con una monetina

Il tribunale di Saint-Étienne ha condannato due tifosi del Saint-Etienne, entrambi di 28 anni, a sette mesi di prigione con la condizionale per aver lanciato delle monete contro un arbitro assistente durante il derby tra Saint-Étienne e Olympique Lione, disputato lo scorso 20 aprile 2025. Durante la partita, il guardalinee Mahdi Rahmouni, 37 anni, era stato colpito alla testa da una moneta da due centesimi, riportando un edema di tre centimetri e un giorno di interruzione totale di lavoro. L’incontro era stato sospeso per circa quaranta minuti, mentre i Verts conducevano 1-0, e si era poi concluso con la loro vittoria per 2-1.

Il pubblico ministero André Merle aveva chiesto nove mesi di reclusione con la condizionale e un divieto di accesso agli stadi per almeno due anni. Gli avvocati della difesa, Laure Salomon e Julien Rey, avevano chiesto l’assoluzione, sostenendo che non fosse stato provato il nesso diretto tra il lancio delle monete e la ferita dell’arbitro, poiché anche altri spettatori avevano lanciato oggetti.

I due imputati - un operatore di macchine edili e un elettricista - hanno ammesso i fatti, giustificandosi con l’eccitazione del derby e l’effetto dell’alcol, e hanno presentato le proprie scuse. Alla seduta erano presenti anche la LFP, la FFF, l’OL, l’ASSE e il sindacato degli arbitri di Ligue 1, costituitisi parte civile in quello che lo stesso Rahmouni ha definito "un episodio senza precedenti nella massima serie francese".