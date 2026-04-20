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Calcio popolare? Non per il PSG in Champions: col Bayern pacchetti da 9.500 euro

Calcio popolare? Non per il PSG in Champions: col Bayern pacchetti da 9.500 euroTUTTO mercato WEB
© foto di Pool Francia/Image Sport
Oggi alle 14:36Calcio estero
Michele Pavese

Il biglietto per la semifinale d'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco diventa un bene di lusso. A pochi giorni dalla sfida di Champions League, la piattaforma ufficiale di rivendita Ticketplace è stata presa d’assalto, con prezzi che raccontano la situazione meglio di qualsiasi analisi.

Per trovare i biglietti meno costosi disponibili in coppia, servono oltre 1.000 euro. Si tratta di posti molto distanti dal campo, nella parte alta della tribuna Boulogne. Per un singolo tagliando, invece, il prezzo minimo parte da circa 495 euro, sempre in settori defilati. Ma il mercato della rivendita mostra anche dinamiche ancora più estreme: alcuni posti vengono messi in vendita a cifre che superano i 1.300 euro per singolo biglietto. Una differenza spiegata non tanto dal valore nominale, quanto dai costi aggiuntivi applicati dalla piattaforma e dalle strategie dei rivenditori, che possono fissare liberamente i prezzi.

Il caso più emblematico riguarda un pacchetto da quattro posti nella tribuna centrale, nella zona più vicina al campo: il costo complessivo arriva a circa 9.440 euro. Una cifra che sintetizza anche il livello di domanda per le grandi notti del PSG. Dietro questi numeri c’è un fenomeno ormai costante: le sfide di vertice trasformano lo stadio in un evento quasi esclusivo, dove la disponibilità si riduce e i prezzi si moltiplicano. E la semifinale contro il Bayern non fa eccezione.

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