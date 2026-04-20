Camavinga e il futuro: vuole restare al Real, in Premier League ha tanti estimatori

Eduardo Camavinga ha scelto la linea più difficile: restare e rispondere sul campo. Il centrocampista del Real Madrid è finito nelle ultime settimane al centro delle contestazioni dell’ambiente madridista, diventando uno dei principali bersagli di una stagione che rischia di chiudersi senza trofei. Prestazioni altalenanti, poca incisività e qualche distrazione difensiva hanno alimentato dubbi e critiche, spesso amplificati dal peso delle aspettative.

L’episodio simbolo resta l’espulsione nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, arrivata in un momento di grande equlibrio della sfida. Un errore che, per molti, ha segnato un punto di non ritorno nel suo rapporto con parte della tifoseria. Da lì, le voci di mercato si sono moltiplicate: il Real starebbe valutando una cessione estiva anche per ragioni economiche, con la Premier League indicata come possibile destinazione. Più defilata, invece, l’ipotesi Paris Saint-Germain.

Eppure, il diretto interessato non sembra avere alcuna intenzione di partire. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Camavinga è convinto di poter ribaltare la situazione e conquistarsi un ruolo centrale nel progetto madridista. Una posizione condivisa anche dal tecnico Alvaro Arbeloa, che ha provato a proteggerlo pubblicamente: "Ha tutta la mia fiducia, quella del club e l’affetto dei tifosi. Spero resti con noi ancora per molti anni".