L'occasione sprecata di Gonçalo Ramos: rigore sbagliato nella sconfitta col Lione

Un eccellente "jolly di lusso", ma la realtà è che Gonçalo Ramos non è un titolare indiscutibile del Paris Saint-Germain e forse non potrà mai esserlo. Spesso decisivo a gara in corso, l’attaccante portoghese ha confermato ancora una volta, nella sfida di Ligue 1 contro il Lione, le sue difficoltà quando parte dall’inizio.

Schierato titolare da Luis Enrique, Ramos è stato al centro dell’attacco parigino, sostenuto da Désiré Doué e Bradley Barcola, ma la sua prestazione è stata largamente insufficiente: ha rappresentato in pieno la serata storta del PSG. L’episodio più grave è arrivato al 33’, quando il portoghese ha sbagliato un calcio di rigore con una conclusione centrale facilmente neutralizzata da Dominik Greif. Una giocata che sintetizza la sua gara: impreciso, poco lucido e mai realmente dentro il ritmo della partita. Con il passare dei minuti è progressivamente scomparso dal gioco, fino alla sostituzione al 59’ con Ousmane Dembélé.

Nel post partita, Luis Enrique ha difeso le scelte legate al turnover: "Giocheremo nove partite nei prossimi 27 giorni, una ogni tre giorni. Bisogna gestire tutto questo con la squadra. Oggi ho cambiato sei giocatori che di solito non giocano. Se non si capisce questo, non si capisce il calcio. È facile dire che abbiamo sbagliato, ma è così che si devono affrontare questi periodi".

Nonostante un bilancio stagionale ancora positivo (12 gol e 2 assist in 40 presenze), la prova contro il Lione riapre interrogativi sul ruolo di Ramos nelle partite più importanti. Una prestazione negativa che rischia di incidere sulle gerarchie e, più in generale, sul suo futuro a Parigi.