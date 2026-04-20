Bruno Fernandes, 1 anno e va in scadenza allo United. Lammens svela il suo futuro

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, sembra destinato a restare all'Old Trafford anche quest'estate. In Inghilterra si parla tanto del centrocampista portoghese di 31 anni, con un solo anno di contratto rimanente con il club inglese e le voci di un ritorno di fiamma dell'Arabia Saudita per lui dopo il rifiuto dello scorso anno. In passato, in realtà, si era sbilanciato così: "Resterò qui finché il club non mi dirà che è arrivato il momento di andarmene".

Ma c'è una considerazione doverosa da fare. Al netto dei 12 mesi rimanenti di contratto con lo United, all'interno esiste un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Secondo The Sun, nel caso in cui i Red Devils dovessero qualificarsi per la prossima Champions League, la permanenza di Bruno Fernandes diventerebbe molto probabile.

Il compagno di squadra Senne Lammens, numero uno tra i pali dello United, ha inoltre espresso la convinzione che il suo capitano voglia restare dov'è. Per cercare di riportare a casa un titolo di Premier League che manca dal 2013: "Penso che voglia restare perché vuole vincere la Champions League e la Premier League", ha suggerito il belga 23enne. "È questo ciò a cui pensa ed è ciò che cerca di trasmettere anche a noi. È molto esigente, ovviamente. Ma sa anche che in Premier League, per come siamo messi, si possono vincere o perdere diverse partite".